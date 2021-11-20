Рагозин после победы над Андраде: «Я увидел, что глаза в кучку собрались, и что он не готов меня встречать»

Российский средневес Михаил Рагозин прокомментировал досрочную победу над бразильцем Вискарди Андраде.

«Рад, что выиграл. Выиграл быстро, сильно не устал, — сказал Рагозин журналистам после победы. — Сейчас еще распирают силы, и я готов дальше тренироваться. Упала огромная гора с плеч, можно на пару дней расслабиться».

Рагозин одержал победу нокаутом в первом раунде. Он и Вискарди Андраде возглавили турнир RCC Intro 18, который прошел 20 ноября в Екатеринбурге.

«После последнего поражения надолго в себя не уходил, — продолжил боец. — Бывают такие поражения, когда ты реально проиграл и чувствуешь, что ты не смог. А в том бою я не чувствовал себя проигравшим. Конечно, голова болела, потому что многое я не показал, на что был готов, и многое не сделал сам. Бессмысленно винить кого-то. Я просто был недоволен собой и постарался как можно быстрее вернуться в зал, старался работать и исправлять ошибки».

Теперь на счету россиянина 18 побед и 5 поражений.

«Андраде пропустил чуть раньше того, когда я полетел на добивание. Он немного поплыл, но я не пошел вперед, потому что я видел, что он еще в фокусе, а его удары я на себе почувствовал, когда он делал свои знаменитые набегания. Он попадал через защиту и через руки, и я чувствовал, что у него тяжелые удары. Опасно было сразу лететь и нарваться на удар от него. Я подвигался, посмотрел на него. Когда я выцелил вторым ударом, я увидел, что глаза в кучку собрались и он уже не готов меня встречать. Нужно добивать и заканчивать бой», — заключил Рагозин.