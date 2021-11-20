Российский рефери Киселев продолжит сотрудничество с UFC, несмотря на скандальное судейство

Российский рефери Вячеслав Киселев продолжит сотрудничество с UFC, несмотря на скандальное судейство на турнире UFC 267.

На турнире UFC 267, который состоялся 30 октября в Абу-Даби, представители лиги отстранили Киселева от работы после боя полусредневесов Элизеу Залески дос Сантоса и Бенуа Сен-Дени.

Дос Сантос несколько раз подряд потряс Сен-Дени, но Киселев дал поединку продолжиться. Сразу после боя работу рефери жестко раскритиковали президент UFC Дана Уайт и комментатор Даниэль Кормье. А известный рефери Джон Маккарти выразил надежду, что россиянин больше никогда не будет обслуживать поединки ММА.

«Согласно контракту с UFC, я не имею права комментировать произошедшее. Единственное, что могу сказать — я продолжаю сотрудничать с лигой», — сказал Киселев журналистам.

В главном событии турнира RCC Intro 18, который проходил 20 ноября в Екатеринбурге, Киселев обслуживал поединок Михаила Рагозина и Вискарди Андраде. Рагозин победил нокаутом в первом раунде.