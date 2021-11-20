Михаил Рагозин: «Ни за какие деньги не стал бы драться с Александром Шлеменко»

Российский средневес Михаил Рагозин категорически против проведения поединка с соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

«Сразу исключаем фамилию Шлеменко, — сказал Рагозин журналистам после победы над Вискарди Андраде. — С ним я бы не хотел драться. Этот человек многое для меня дал. Во многом помог мне в начале моей профессиональной карьеры. Он меня много чему научил, много тренировал. Я тренировался у него в зале, в его семье «Шторм». Конечно, такого боя я бы никогда не хотел. Наверное... Не наверное, а ни за какие деньги не стал бы с ним драться».

Михаил Рагозин нокаутировал Вискарди Андраде в главном событии турнира RCC Intro 18 в Екатеринбурге. Теперь на счету представителя бойцовского клуба «Архангел Михаил» 18 побед и 5 поражений.