Рафаэль Физиев рассказал, почему не считает себя русским

11-й номер легкого веса UFC Рафаэль Физиев в интервью «Спорт-Экспресс» объяснил, почему считает себя азербайджанцем, хотя его мать русская.

— Ты выходил на бой с двумя флагами — азербайджанским и киргизским, говорил: «Азербайджан — моя нация». Но ты ведь наполовину русский (у Физиева мама русская — прим.). Почему ты не считаешь себя русским?

— Потому что у нас в традициях считается, что нация идет по отцу. Воспитание и нация идет по отцу. Отец — глава семьи. Поэтому воспитан я был в традициях азербайджанских. По религии и традиции у нас все переходит от отца. И мама у меня мусульманка.

4 декабря прошлого года Физиев нокаутировал Брэда Риддела на UFC Vegas 44. 19 февраля он проведет поединок против Рафаэля Дос Аньоса на UFC Fight Night.