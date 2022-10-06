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6 октября, 10:40

Рафаэль Физиев обратился к Джастину Гэтжи

Давид Хачатрян
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29-летний азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1) ответит на заявление Джастина Гэтжи (20-4), который сказал, что готов драться с Конором Макгрегором (22-6), но хочет честной конкурентной схватки.

«USADA проверило меня в этом году шесть раз, — написал Физиев в Twitter. — Я готов к честной конкурентной борьбе, братан Джастин. Если только ты не боишься, что мои навыки сделают этот бой неравным».

Физиев победил Рафаэля дос Аньоса (31-14) техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

Гэтжи проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.
Конор Макгрегор
Рафаэль Физиев
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