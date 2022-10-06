Шавкат Рахмонов обратился к Нилу: «Когда ты подпишешь контракт на бой?»

Непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (16-0) хочет подраться с 32-летним Джеффом Нилом (15-4), который занимает шестую строчку рейтинга полусреднего веса.

«Я не виню тебя за то, что ты в себе сомневаешься. Но когда ты подпишешь контракт на бой?» — написал Рахмонов Нилу в Twitter.

Рахмонов в прошлом бою победил 13-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Нил идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Висенте Люке (21-9) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 6 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США.