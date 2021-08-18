Радмир Габдуллин оценил шансы ММА на включение в программу Олимпийских игр

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказался о перспективах смешанных единоборств стать частью Олимпиады.

«Около 120 стран в IMMAF, и все хотят увидеть своих спортсменов на Олимпийских играх. Любого возьмите, он вам скажет, что Олимпийские игры — один из основных пунктов мотивации, чтоб развивать этот вид спорта, — сказал Габдуллин в беседе с представителями СМИ в Казани. — Игры дают не только звание Олимпийского чемпиона, но и признание, льготы, премии и так далее. Но очень важный момент — нужно, чтоб все страны были к этому готовы. Не только психоэмоционально, но юридически, технически, морально, духовно и практически. Знать, для чего это нужно. Если думать только о том, чтобы спортсмен стал Олимпийским чемпионом, а дальше ничего, это сразу тупик. Должна быть многолетняя стратегия развития, как массового, так и спорта высшего достижения».

«Наши братья самбисты 82 года шли к этому. Огромный пласт работы, целые поколения прошли. Конечно, время ускоряется и планета крутится быстрее, но надо понимать, для чего ты это делаешь», — добавил Габдуллин.

В Казани проходит чемпионат Европы по ММА, финальные схватки которого состоятся 20 августа на арене «Баскет-холл».