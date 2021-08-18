Президент Союза ММА России оценил старт чемпионата Европы по ММА

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высоко оценил старт чемпионата Европы по ММА.

«Старт соревнований оценивая на самом высоком уровне. Об этом говорят и иностранные гости. Всем очень понравилось то радушие и гостеприимность, которую проявили при встрече всех иностранных федераций. Татарская федерация и Министерство спорта республики Татарстан отработали открытие на все 100%. Это было замечено и представителями информагентств. Я могу поставить только самую высокую оценку», — сказал Габдуллин СМИ, включая «СЭ».

Чемпионат Европы по ММА в настоящее время проходит в Казани. Финальные схватки пройдут 20 августа.