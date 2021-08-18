Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Президент Союза ММА России оценил старт чемпионата Европы по ММА

19:14
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
Теги:

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высоко оценил старт чемпионата Европы по ММА.

«Старт соревнований оценивая на самом высоком уровне. Об этом говорят и иностранные гости. Всем очень понравилось то радушие и гостеприимность, которую проявили при встрече всех иностранных федераций. Татарская федерация и Министерство спорта республики Татарстан отработали открытие на все 100%. Это было замечено и представителями информагентств. Я могу поставить только самую высокую оценку», — сказал Габдуллин СМИ, включая «СЭ».

Чемпионат Европы по ММА в настоящее время проходит в Казани. Финальные схватки пройдут 20 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей сборной России
«Боруссия» Д — «Бавария»: где смотреть прямую трансляцию матча за Суперкубок Германии
Левандовски обставил Холанна, у Нагельсманна — первый трофей в карьере. «Бавария» продолжает собирать титулы
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд