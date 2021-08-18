Президент Союза ММА России оценил старт чемпионата Европы по ММА
19:14
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высоко оценил старт чемпионата Европы по ММА.
«Старт соревнований оценивая на самом высоком уровне. Об этом говорят и иностранные гости. Всем очень понравилось то радушие и гостеприимность, которую проявили при встрече всех иностранных федераций. Татарская федерация и Министерство спорта республики Татарстан отработали открытие на все 100%. Это было замечено и представителями информагентств. Я могу поставить только самую высокую оценку», — сказал Габдуллин СМИ, включая «СЭ».
Чемпионат Европы по ММА в настоящее время проходит в Казани. Финальные схватки пройдут 20 августа.
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