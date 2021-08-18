Ислам Махачев: «Дос Аньос на уровне 2014 года, когда он дрался с Хабибом»
19:41
Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя с Рафаэлем Дос Аньосом.
Хабиб Нурмагомедов победил Дос Аньоса в 2014-м решением судей.
«Если сравнивать те времена, можно сказать, он на одном уровне, — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу «Вестник-ММА». — Потому что после боя с Хабибом он поднял свой уровень, дрался очень хорошо, была большая серия побед, выиграл пояс. Сейчас, если смотреть правде в глаза, у него идет спад небольшой — возраст. Но он заслуженно в топ-10 находится. Будеn моим самым титулованным соперником».
Поединок Махачева и Дос Аньоса пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.
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