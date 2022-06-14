Радмир Габдуллин избран вице-президентом Союза ММА России

Радмир Габдуллин избран вице-президентом Союза ММА России. Решение принято на отчетно-выборной конференции организации, прошедшей 14 июня в Москве.

Габдуллин с 2018 года занимал пост президента Союза ММА России. Новым президентом организации стал Федор Емельяненко.

Ранее Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России. По информации ТАСС, это произошло из-за разногласий с Габдуллиным. Позднее члены президиума организации призвали Габдуллина покинуть пост, однако он отказался это сделать.