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Сегодня, 18:10

Радмир Габдуллин избран вице-президентом Союза ММА России

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Радмир Габдуллин избран вице-президентом Союза ММА России. Решение принято на отчетно-выборной конференции организации, прошедшей 14 июня в Москве.

Габдуллин с 2018 года занимал пост президента Союза ММА России. Новым президентом организации стал Федор Емельяненко.

Ранее Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России. По информации ТАСС, это произошло из-за разногласий с Габдуллиным. Позднее члены президиума организации призвали Габдуллина покинуть пост, однако он отказался это сделать.

Федор Емельяненко
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