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Путин встретился с Хабибом в Дагестане. Президент оценил его удушающий прием в бою с Порье

17:41
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— Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби титул чемпиона организации.

Встреча прошла в аэропорту Дагестана, куда приехал спортсмен, чтобы проводить главу страны. Путин тепло приветствовал Нурмагомедова и его отца.

— Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой. Сильный, крепкий боец, — приводит «РИА Новости» слова Путина отцу Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.

— Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному, — обратился Путин к Хабибу.

Чемпионский бой в легком весе Хабиб — Порье прошел в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби на UFC 242. Россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242
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