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«Прошу Хабиба не принимать поспешных решений». Тарасова — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

3 июля 2020, 18:15
Татьяна Тарасова. Фото AFP
Татьяна Тарасова. Фото AFP
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о смерти смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Хочу выразить соболезнования всей семье, близким и родным Абдулманапа, — рассказала «СЭ» Татьяна Тарасова. — Мне очень жаль. Желаю его семье со стойкостью перенести эту потерю. Он был великим тренером, большим человеком, воспитавших многих чемпионов и сделавший много открытий для спорта высших достижений. Мне очень жаль.

Татьяна Тарасова отметила, что сейчас в жизни чемпиона UFC наступает непростой период.

— Хабибу все время будет тяжело, смерть отца не забывается, — продолжила Татьяна Тарасова. — Но ему надо держаться, так как тренер учил его поступать в тяжелых ситуация. Он подарил ему много любви... Самое главное, прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды. (Тимур Ганеев)

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