Произошла массовая драка с участием Дацика и блогера Тарасова

На пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга», произошла массовая драка с участием спортсменов и блогеров, сообщает URA.ru.

В потасовке участвовали боец Вячеслав Дацик, стронгмэн Михаил Кокляев, блогеры Артем Тарасов и Артем Фишер.

Судя по видео, снятым очевидцами, конфликт начался с выступления Артема Фишера. Тот обратился к Дацику: «Я видел твои бои, я считаю, что ты мешок. Я не знаю, что ты забыл в этом боксе, в этом спорте». В этот момент за Дацика вступился его тренер Артем Лысый со словами: «Ты сам боец вообще?» Он пнул стул в сторону Фишера, после чего завязалась драка.

В потасовке участвовало около десяти человек. На записях видно, как в зале появились люди в полицейской форме и вывели нарушителей порядка.

Турнир «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.