Произошла массовая драка с участием Дацика и блогера Тарасова
На пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга», произошла массовая драка с участием спортсменов и блогеров, сообщает URA.ru.
В потасовке участвовали боец Вячеслав Дацик, стронгмэн Михаил Кокляев, блогеры Артем Тарасов и Артем Фишер.
Судя по видео, снятым очевидцами, конфликт начался с выступления Артема Фишера. Тот обратился к Дацику: «Я видел твои бои, я считаю, что ты мешок. Я не знаю, что ты забыл в этом боксе, в этом спорте». В этот момент за Дацика вступился его тренер Артем Лысый со словами: «Ты сам боец вообще?» Он пнул стул в сторону Фишера, после чего завязалась драка.
В потасовке участвовало около десяти человек. На записях видно, как в зале появились люди в полицейской форме и вывели нарушителей порядка.
Турнир «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю