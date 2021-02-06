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Пейдж Ванзант — Бритен Харт: Bare Knuckle FC, смотреть трансляцию прямо сейчас

03:55
Пейдж Ванзант и Бритен Харт.
Пейдж Ванзант и Бритен Харт.

В ночь с 5 на 6 февраля по московскому времени в городе Лейкленд (Флорида, США) пройдет турнир Bare Knuckle Fighting Championship: KnuckleMania.

В главном бою вечера встретятся американки Пейдж Ванзант и Бритен Харт. Накануне они устроили потасовку на дуэли взглядов: Ванзант схватила соперницу за горло и оттолкнула, Харт, ругаясь, попыталась ответить, но организаторы разняли девушек.

Для выступавшей в UFC Ванзант этот бой станет дебютным в кулачных боях. 26-летняя американка известна своими горячими фото и считается одним из секс-символов ММА.

Бой Ванзант — Харт в прямом эфире покажет «Матч ТВ», начало трансляции — в 6.00 (мск), начало эфира — 4:55.

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