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Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году перенесен из Красноярска в Белград

23:07
Чемпионат мира по спортивной борьбе. Фото UWW.
Чемпионат мира по спортивной борьбе. Фото UWW.

Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесен из Красноярска в Белград. А турнир 2023 года, который должен был пройти в Сербии, состоится уже в России, сообщает пресс-служба бюро Объединенного мира борьбы.

Такое решение принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда в отношении российского спорта.

При этом чемпионат мира в 2023 году может пройти уже не в Красноярске. Точное место проведения будет определено в ближайшие месяцы.

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