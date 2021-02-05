Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году перенесен из Красноярска в Белград
23:07
Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесен из Красноярска в Белград. А турнир 2023 года, который должен был пройти в Сербии, состоится уже в России, сообщает пресс-служба бюро Объединенного мира борьбы.
Такое решение принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда в отношении российского спорта.
При этом чемпионат мира в 2023 году может пройти уже не в Красноярске. Точное место проведения будет определено в ближайшие месяцы.
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