Призовой фонд «Гран-при» ACA в 2023 году составит 10 миллионов долларов

Глава АСА Майрбек Хасиев рассказал о планах промоушена на 2023 год.

«Хочу поделиться хорошей новостью с вами. В 2023 году в каждом весе лиги АСА пройдут турниры в формате «Гран-при». В том числе и в легкой весовой категории. Их общий призовой фонд составит более 10 миллионов долларов.

Такое решение было принято в связи с тем, что уже стартовавший «Гран-при» в легком весе, финал которого состоится в середине года, оказался рейтинговым и очень резонансным. Да и вообще, как по мне, это самый честный и интересный формат выявления лучшего бойца. Так что следите за анонсами, нас ожидает, пожалуй, самый многообещающий и, надеемся, успешный год в истории», — написал Хасиев в социальных сетях.