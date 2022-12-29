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Сегодня, 16:06

Чимаев может провести следующий бой UFC в среднем весе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец Хамзат Чимаев может провести следующий поединок в UFC в среднем весе.

«Хамзат может провести следующий бой в среднем весе. Колби Ковингтон от боя с Хамзатом отказался, насколько мы понимаем», — приводит ТАСС слова представителя команды Чимаева.

Ранее СМИ писали, что поединок Чимаева и Ковингтона может пройти в марте 2023-го в Великобритании.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279. На счету 28-летнего спортсмена 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Источник: ТАСС
Хамзат Чимаев
UFC
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