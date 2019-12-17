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Причиной инсульта бойца ACA Нурматова могло стать нервное напряжение

18:05

Инсульт у бойца организации Absolute Championship Akhmat (ACA) Бекзода Нурматова мог произойти на нервной почве, сообщает ТАСС.

Узбекистанец Нурматов скончался 7 октября после турнира ACA 100, перенеся инсульт. При этом в преддверии боя у бойца не было выявлено проблем со здоровьем.

— Его быстро доставили в больницу, где выяснилось, что у него произошел инсульт. По заверениям секундантов, он после боя очень сильно нервничал и не мог успокоиться. На видео не было жесточайших ударов. Это большая трагедия, — заявил президент организации Алексей Яценко.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7365243

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