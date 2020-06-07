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Прибытие Нньес на арену перед боем со Спенсер

06:08
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Турнир UFC 250 проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени. Главным боем станет поединок за титул чемпионки организации в полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелицией Спенсер.

Бразильянка прибыла на арену в сопровождении малочисленной группы из членов команды.

За карьеру Нуньес одержала 12 побед в 13 боях. На счету Спенсер 2 победы и 1 поражение.

UFC 250: все бои турнира 7 июня, расписание и видео трансляция

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