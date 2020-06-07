Прибытие Нньес на арену перед боем со Спенсер
06:08
Турнир UFC 250 проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени. Главным боем станет поединок за титул чемпионки организации в полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелицией Спенсер.
Бразильянка прибыла на арену в сопровождении малочисленной группы из членов команды.
За карьеру Нуньес одержала 12 побед в 13 боях. На счету Спенсер 2 победы и 1 поражение.
Amanda Nunes arrives in the ? mask #UFC250 (via @danawhite)— ESPN (@espn) June 7, 2020
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UFC 250: все бои турнира 7 июня, расписание и видео трансляция
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