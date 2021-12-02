Александр Емельяненко: «На бой с Сантосом вышел без желания драться»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью своему менеджеру Азамату Бостанову (YouTube-канал Bostanof MMA) рассказал о том, почему проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой состоялся 27 ноября на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре. 40-летний Емельяненко потерпел поражение в первом раунде — удушающим приемом.

«Я не остановился [в тренировках], готовлюсь дальше, — отметил Емельяненко. — Чуть-чуть неправильно подошел к бою. Немножко перегруженный. Погнался за победой... Ну, и неправильно подошел [к бою]. Сейчас себя чувствую отлично, у меня организм полностью восстановился, я набрал силы. На бой я вышел без желания драться — через силу. Почему? Был перегружен организм. Раздергивали очень сильно перед боем — и пресса, и разные мероприятия, туда съездить, сюда, то сделать. У меня не было времени восстановиться, выспаться, набраться сил. И я очень поздно сбавил нагрузки. Организм физически не успел восстановиться, я не смог подойти [к бою] в пиковой форме. А сейчас организм на пике, чувствую себя отлично и физически, и технически. А до этого он был немножко перегружен».