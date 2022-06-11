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Дана Уайт: «Я все еще хочу сделать бой Махачева с Дариушем»

Дана Уайт заявил, что хочет организовать бой Махачева с Дариушем
Никита Горшенин
Корреспондент
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Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN рассказал о том, кого он видит следующим соперником Ислама Махачева.

— Хабиб сказал мне, что недавно вы впервые не ответили ему на сообщение. Прочитали, но не ответили. Он написал вам, что Ислам должен драться за пояс, 10 побед подряд против 11 Оливейры

— Я не ответил на сообщение? Ничего личного. Он и Али наседают на меня по Исламу.

— И что вы им отвечаете?

— Нет ответа, нет. Я все еще хочу сделать бой Ислама с Бенилом Дариушем.

26 февраля Махачев победил Грина техническим нокаутом на UFC Fight Night.

Дана Уайт
Ислам Махачев
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