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Сегодня, 00:03

Аббасов победил Пираева в главному бою турнира AMC Fight Nights 112

Иван Шитик
Корреспондент
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В Москве состоялся турнир AMC Fight Nights 112, в главном бою которого сразились Мариф Пираев и Нариман Аббасов.

В связи с отказом секунданта соперника от продолжения боя по завершению двух раундов техническим нокаутом победу одержал Аббасов. Он сохранил пояс чемпионского титула в легком весе.

30-летний Пираев провел 33 боя в ММА, в которых одержал 27 побед, потерпел 5 поражений, еще один поединок завершился ничьей.

Рекорд 28-летнего Аббасова теперь составляет 28 побед и 3 поражения.

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