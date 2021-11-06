Президент EFC Завуров: «Одилову придется защищать пояс в бою против Шлеменко»

Бывший профессиональный боец ММА, президент лиги EFC Шамиль Завуров рассказал, что 10 декабря определится следующий соперник опытного российского средневеса Александра Шлеменко. Им может стать действующий чемпион EFC в среднем весе представитель Таджикистана Фаридун Одилов.

«10 декабря у нас будет большой турнир EFC 43 [в Москве]. В главном бою Мехди Дакаев [чемпион EFC в легком весе — Прим. «СЭ"] встретится с Маккашарипом Зайнуковым. Потом мы увидим Фаридуна Одилова. Вот сейчас в ближайшее время объявим соперника, ждем контракт. В конце года хотим насыщенный, хороший турнир провести», — сказал Завуров «СЭ».

«Соперником Фаридуна Одилова не станет Марсио Сантос. Там будет другой соперник. Если Фаридун победит в этом бою, то ему тогда придется защищать пояс с Александром Шлеменко. Там серьезный бой намечается», — заключил он.

Свой последний бой Шлеменко провел против Артура Гусейнова на турнире EFC 42, который состоялся 17 октября в Сочи. Александр одержал победу единогласным решением судей по итогам трех раундов.