Абдель-Азиз уверен, что Махачев заставит Оливейру выглядеть новичком в их поединке

Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что его бойцы россиянин Ислам Махачев и американец Бенеил Дариуш с легкостью победят бывшего обладателя пояса UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейру.

«Я верю, что оба они прикончат его [Оливейру], — сказал Абдель-Азиз MMA Junkie. — Я думаю, Ислам поймает его на болевой прием. Бенеил тоже может заставить его сдаться. Бенеил может нокаутировать его или поймать на болевой прием. Я думаю, что Ислам определенно сможет поймать его на болевой прием и доминировать над ним. В бою с Исламом Оливейра будет выглядеть новичком, сто процентов. Бенеил же немного безумен. Он любит драться. Он может зарубиться с ним и отправить в нокаут. Стилистически Оливейра победит всех, кроме Ислама и Бенеила».

Махачев может сразиться с Оливейрой на турнире UFC 281, который состоится в октябре в Абу-Даби.

Ранее Махачев должен был сразиться с Дариушем, но американец получил травму и ему на замену вышел Бобби Грин.