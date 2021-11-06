Стерлинг хочет провести бой-реванш с Яном в январе или феврале 2022 года

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что готов провести второй бой против россиянина Петра Яна.

«Я написал организаторам сразу после боя (Яна), что хочу реванш в январе или феврале. Думаю Сэндхаген показал, что Ян уязвим. Понимаете, о чем я? Он провел пять раундов с парнем, которого я уничтожил за 88 секунд», — цитирует Стерлинга TMZ.

30 октября Ян стал временным чемпионом UFC, победив единогласным решением судей американца Кори Сэндхагена. Изначально россиянин должен был провестти реванш со Стерлингом, но американец снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Ян был дисквалифицирован за удар коленом в бою со Стерлингом на турнире UFC 259, состоявшемся 7 марта 2021 года в Лас-Вегасе. Стерлинг в 2020 году победил Сэндхагена в первом раунде удушающим приемом.