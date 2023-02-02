Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:34

Скотт Кокер: «Мы ведем с Нганну диалог»

Кокер заявил, что лига ведет переговоры с Нганну
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что лига ведет переговоры с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Конечно, интерес к свободному агенту такого уровня есть всегда. Франсис — тот, к кому мы проявляем высокий интерес, — сказал Кокер на The MMA Hour. — Мы ведем диалог, и я надеюсь с ним в скором времени встретиться. Нганну был бы отличным дополнением к любому ростеру, и я считаю, мы отлично друг другу бы подошли, потому что у Showtime есть бокс, он мог бы выступать и у нас, и в боксе».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Bellator (Беллатор)
Франсис Нганну
0
Читайте также
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава Bellator проведет переговоры с Люком Рокхолдом

Федор Емельяненко: кто соперник и когда последний бой Последнего императора
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости