Глава Bellator: «Наши бойцы лучше бойцов UFC»

Президент Bellator Скотт Кокер считает, что бойцы его лиги — сильнейшие бойцы в мире.

«У нас собраны убийцы, — приводит слова Кокера MMA Junkie. — Если вы посмотрите на предстоящие бои, то увидите, что Усман [Нурмагомедов] сразится с Бенсоном [Хендерсоном], Шаблий с Мусаевым, а затем мы перейдем к бою Эй Джей Макки с «Питбулем» и Барнауи с Брентом Примусом. Это потрясающий список, и я с нетерпением жду этих поединков.

Этот год будет для нас отличным. Я думаю, что мы на подъеме. Мы проводим отличные турниры по всему миру и собираемся продолжать в том же духе. Я думаю, что это лучший ростер бойцов, который у нас когда-либо был.

Если вы посмотрите на полутяжелую весовую категорию, то я думаю, что именно у нас выступает лучший боец в мире. В среднем весе, как и в полусреднем, у нас также лучшие бойцы в мире. Мы можем конкурировать с любыми даже в более легких весах. Тот, кто выиграет Гран-при в легком весе, будет лучшим легковесом планеты.

И я могу с уверенностью сказать, что после пяти-шести лет формирования этого ростера эти ребята — исключительные бойцы. Когда я только пришел сюда, все было не так. Это был не тот Bellator, которым он является сегодня. Это была очень маленькая организация, и она прошла долгий путь. И сейчас мы на подъеме».

Прошлый турнир Bellator состоялся 25 февраля в Дублине, Ирландия, на котором чемпион в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) уверенно одолел в реванше Логана Сторли (14-2) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).