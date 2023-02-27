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Сегодня, 12:38

Мовсар Евлоев рассказал, когда проведет следующий бой

Давид Хачатрян
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Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев (16-0) сообщил о возвращении к полноценным тренировкам после операции на колене.

«Только что вернулся к полноценным тренировкам после операции и готов разгромить кого угодно через 10 недель», — написал Евлоев в Twitter.

Евлоев занимает 10-ю строчку рейтинга полулегковесов UFC. В прошлом бою он одолел Дэна Иге (16-6) единогласным решением судей на UFC Fight Night. Бой состоялся 6 апреля 2022-го в Лас-Вегасе, США.
 

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