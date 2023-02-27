Нганну работает на песчаных шахтах Камеруна

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он забрасывает песок в грузовик.

«Раньше я занимался этим для выживания. Теперь это просто веселая тренировка», — написал Нганну.

Нганну работал в песчаных шахтах Камеруна, а затем переехал во Францию, чтобы начать свой путь в смешанных единоборствах. Раньше он зарабатывал в песчаных шахтах на еду, а теперь он добывает песок ради физической нагрузки.

Камерунец не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.