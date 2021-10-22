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Абдурахимов объяснил, почему еще не делал прививку от коронавируса

01:55
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Российский боец Шамиль Абдурахимов признался, что пока не делал прививку от коронавируса. Также он добавил, что уже дважды перенес болезнь.

«Нет. Я уже переболел дважды. В первый раз заразился — прошло. Во второй раз из-за положительного теста на Covid-19 перенесли поединок, хотя никаких симптомов не ощущал. Тренировался и ни в чем себе не отказывал. Сейчас анализы показывают наличие большого количества антител. Не знаю, нужно ли мне делать прививку», — цитирует RT Абдурахимова.

На счету 40-летнего Абдурахимова в смешанных единоборствах 20 побед и 6 поражений.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/920100-abdurahimov-vakcinaciya-ufc-ssha

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Евгений Козинов все материалы автора
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