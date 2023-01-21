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Сегодня, 13:52

Камил Гаджиев рассказал, затмит ли Махачев достижения Хабиба и Федора Емельяненко

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, затмит ли чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в будущем достижения Хабиба Нурмагомедова и легендарного Федора Емельяненко.

«Может ли Махачев затмить Хабиба и Федора Емельяненко? Может, но, как в случае с Федором и как в случае с Хабибом, свое место имели социальное составляющее, социальные факторы, их портрет. Федор возглавил целое поколение людей, которые начали заниматься и увлекаться единоборствами. Это была эпоха Федора, и для них он всегда останется лучшим. Хабиб — первый чемпион из России, который прошел через все тени и стал лучшим в мире. Он тоже навсегда для этих людей будет лучшим. Я не знаю, что нужно сделать Исламу, чтобы стать лучше, чем они. Но какие-то молодые люди, которые только увлеклись ММА, скажут: «Да не, вы что? Ислам круче, чем все остальные». Просто потому, что они не видели Федора и Хабу в деле», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Это все равно, что спорить кто лучше: Пеле, Марадона или Месси. У каждого поколения своя правда. И мы не ответим на вопрос кто лучше: Пеле, Марадона или Месси. Нет ответа на этот вопрос. Он очень субъективен всегда. Объективные факторы можно найти. Кто-то скажет, что Хабиб круче просто потому, что у него 0 поражений, а у Ислама есть одно, например. Но сейчас, например, Ислам может пять защит провести, а потом скажут: «А вот у Хабиба столько не было». А может еще и в полусредний вес перейдет и там станет чемпионом. То есть все возможно».

Следующим соперником Махачева станет чемпион полулегкого веса и лидер рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий Алекс Волкановски. Бойцы возглавят турнир UFC 284, который пройдет в ночь на 12 февраля в Австралии.

Ислам Махачев
Камил Гаджиев
Федор Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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