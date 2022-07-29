«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: дата проведения турнира, полный кард и где смотреть прямую трансляцию
В пятницу, 5 августа, состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Впервые бои пройдут по правилам ММА. Ранее поединки проходили по правилам бокса.
Главный бой вечера: 51-летний Джефф Монсон против 45-летнего Вячеслава Дацика. На счету Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У Дацика 13 побед и 16 поражений.
Полный кадр турнира:
Вячеслав Дацик — Джефф Монсон
Гаджи Автомат — Фернандо Родригес
Святослав Коваленко — Саша Стоун
Николай Чибисов — Андрей Ефимов
Вячеслав Дацик и Джефф Монсон.
РЕН ТВ
Прямую трансляцию «Бойцовского клуба» можно будет посмотреть на телеканале «РЕН-ТВ».
Уже стартовала официальная продажа билетов на очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Купить их можно на сайте concert.ru.
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