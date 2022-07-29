«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: дата проведения турнира, полный кард и где смотреть прямую трансляцию

В пятницу, 5 августа, состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Впервые бои пройдут по правилам ММА. Ранее поединки проходили по правилам бокса.

Главный бой вечера: 51-летний Джефф Монсон против 45-летнего Вячеслава Дацика. На счету Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У Дацика 13 побед и 16 поражений.

Полный кадр турнира:

Вячеслав Дацик — Джефф Монсон

Гаджи Автомат — Фернандо Родригес

Святослав Коваленко — Саша Стоун

Николай Чибисов — Андрей Ефимов

Вячеслав Дацик и Джефф Монсон. РЕН ТВ

Прямую трансляцию «Бойцовского клуба» можно будет посмотреть на телеканале «РЕН-ТВ».

Уже стартовала официальная продажа билетов на очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Купить их можно на сайте concert.ru.