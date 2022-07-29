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Сегодня, 13:45

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: дата проведения турнира, полный кард и где смотреть прямую трансляцию

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Вячеслав Дацик.
Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»
Вячеслав Дацик и Джефф Монсон.
Фото РЕН ТВ
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В пятницу, 5 августа, состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Впервые бои пройдут по правилам ММА. Ранее поединки проходили по правилам бокса.

Главный бой вечера: 51-летний Джефф Монсон против 45-летнего Вячеслава Дацика. На счету Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У Дацика 13 побед и 16 поражений.

Полный кадр турнира:

Вячеслав Дацик — Джефф Монсон

Гаджи Автомат — Фернандо Родригес

Святослав Коваленко — Саша Стоун

Николай Чибисов — Андрей Ефимов

Вячеслав Дацик и Джефф Монсон. Фото РЕН ТВ
Вячеслав Дацик и Джефф Монсон.
РЕН ТВ

Прямую трансляцию «Бойцовского клуба» можно будет посмотреть на телеканале «РЕН-ТВ».

Уже стартовала официальная продажа билетов на очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Купить их можно на сайте concert.ru.

Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
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