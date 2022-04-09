Президент AMC Fight Nights Гаджиев назвал фаворитов турнира PRAVDA

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал фаворитов турнира PRAVDA. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире 15 апреля.

В главном бою вечера сразятся Вячеслав Дацик и Сауло Кавалари. Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.

«Мне кажется поединок Дацик — Кавалари — в определенном смысле слова, противостояние сегодняшнего поп ММА и единоборств в классическом формате, — цитирует Гаджиева РЕН ТВ. — В данном случае кикбоксинга. Бой продет по правилам бокса. Это уравнивает шансы Дацика, как представителя ММА, и Кавалари, как представителя кикбоксинга. Можно сказать, что ребята встречаются на нейтральной площадке».

Гаджиев обратил внимание на сильные стороны бойцов. Дацик, по его мнению, физически более развит, более агрессивно выступает.

«Сауло Кавалари при этом более технически оснащенный спортсмен, более искусный, скажем так, — отметил президент AMC Fight Nights. - И если он бой построит тактически правильно, то, наверно, он в этом поединке фаворит. Конечно, все это с оговоркой. В какой форме находятся они? Потому что Дацик и отличную форму демонстрировал, и в одном из недавних поединков выглядел плохо. А к Кавалари это относится еще больше. Он был хорошим спортсменом. И абсолютно не понятно в какой форме он находится сейчас. Если это тот Кавалари, которого мы когда-то видели на кикбоксерских больших турнирах, то он фаворит в бою с Дациком».

Гаджиев также обратил внимание на предстоящий поединок российского бойца ММА, чемпиона AMC Fight Nights Дмитрия Бикрева и бойца ММА Тимура Никулина.

«Еще больший интерес вызывает поединок Никулина и Бикрева. Хорошо знаю ребят, — отметил Гаджиев. - Дмитрий — чемпион нашей организации, уже много лет один из топов нашей лиги. Тимур не так давно у нас выступал. Дебют не был удачным, но нужно отдавать отчет, что это были новые правила для него. Он себя попробовал и, уверен, скоро вернется к своей лучшей версии».

По его словам, он посмотрел бой Тимура Никулина по боксу, поэтому может отметить, что как боксер он сильно вырос.

«Небольшим фаворитом для меня является Бикрев. Наверное, в силу опыта, который у Димы есть. Но и не отметить тот факт, что Дима уже давно не выступал, а Тимур находится на хорошей волне, часто выступает, много тренируется в боксе — я не могу. Поэтому шансы практически равны. Пускай, Дима будет фаворитом именно за счет опыта», — заключил глава AMC Fight Nights.