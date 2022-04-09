«Он настоящий чемпион». Диллашоу объяснил, почему Петр Ян победит Стерлинга

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу дал прогноз на матч-реванш между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Считаю, что Петр Ян — настоящий чемпион, — сказал Диллашоу в интервью MMA Junkie. — Я думаю, он покажет это в предстоящем поединке. Послушайте, мы в мире ММА, в котором может случиться все. Стерлинг — очень сильный соперник, отличный грэпплер, всесторонне развитый, но я думаю, что Петр Ян лучше, как боец».

В первом поединке в марте прошлого года в Лас-Вегасе из-за дисквалификации Яна победу одержал Стерлинг, который стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Алджамейн должен превосходить его в борьбе, чтобы одержать победу, — продолжил Диллашоу. — Честно говоря, ему, вероятно, необходимо задушить Яна, чтобы одержать победу. Я не думаю, что он сможет поддерживать такой темп, и его удары просто недостаточно опасны. Так что, я думаю, Яну просто нужно придерживаться того же геймплана, что и в прошлый раз. Просто быть терпеливым, обязательно защищаться от тейкдаунов и доминировать над Стерлинг».

Ян и Стерлинг сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира.