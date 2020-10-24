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Президент ACA объявил титул чемпиона ACA в полутяжелом весе вакантным

14:11
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Президент ACA Алексей Яценко заявил, что титул чемпиона АСА в полутяжелом весе стал вакантным.

- Туркменский боец, чемпион ACA Довлетджан Ягшимурадов оставил титул в полутяжелом весе, — сообщил Яценко. - Текущий контракт Ягшмурадова подошел к концу. У него 1 бой остался по старому контракту, но на сегодняшний день нет возможности сделать ему визу. По обоюдному согласию контракт было решено его не продлевать. Титул лиги в полутяжелом весе стал вакантным.

Довлетджан Ягшимурадов стал первым чемпионом ACA, завоевав титул в 2019 году, финишировав поляка Карола Селински и успешно защитил его в том же году против россиянина Алексея Буторина.

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