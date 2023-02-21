Сулумов после победы над Алиевым хочет подраться с Брандао

Претендент на пояс чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов рассказал о предстоящем поединке с Ахмедом Алиевым.

«Я являюсь фаворитом в любом поединке. Принял бой, все, фаворит. Кто-то может считать по-другому. Их право. Если люди считают фаворитом Ахмеда Алиева, не буду спорить, но и не соглашусь.

Я не являюсь крутым финишером. Мои поединки зачастую проходят всю дистанцию. Раньше я дрался три раунда, сейчас будет пять раундов, поэтому планирую выиграть по итогам всей встречи.

У меня последний бой по контракту, но в случае победы он будет продлен, да и сам готов его продлить. Мне это интересно. В качестве варианта для следующего боя можно прокачать историю с Диего Брандао в Бразилии, потому что в Бразилии его никто не бил. Победитель нашего боя с Ахмедом вполне может слетать в эту страну», — сказал Сулумов MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что поединок Сулумова и Алиева пройдет 23 февраля в рамках турнира AMC Fight Nights 118.