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Сегодня, 23:14

Шара Буллет отреагировал на перестрелку в Дагестане, в ходе которой погиб чемпион мира по джиу-джитсу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет прокомментировал конфликт в Дербенте (Дагестан), в которого которого погиб чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданов.

Ранее сообщалось, что конфликт возник из-за эпатажного выхода на бой кулачника Гаджи «Автомата» Наврузова вместе с другом Хадисом Ибрагимовым. Бойцы родом из Дагестана.

«Честная говоря, это очень печальная история, — сказал Магомедов. — Узнал о новости в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, признанная экстремистской). Вообще я находился в Таиланде и о многих новостях не слышал. Просто я сам не из Дербента, поэтому не знаю, как внутри ситуация обстоит».

На счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА
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