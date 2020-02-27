Пресс-конференция перед боем Нурмагомедов — Фергюсон состоится 6 марта
03:46
Пресс-служба UFC анонсировала официальную пресс-конференцию перед боем между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 249. Она пройдет на стадионе в Лас-Вегасе 6 марта. Сам поединок пройдет в Бруклине 18 апреля.
FACE-TO-FACE. #UFC249 pic.twitter.com/E8IBAxZzft— UFC (@ufc) February 26, 2020
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.
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