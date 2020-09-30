Премьер-министр Польши принял чемпиона UFC Яна Блаховича

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился с чемпионом UFC в полутяжелом весе Яном Блаховичем. Об этом сообщается в Twitter администрации Моравецкого.

Блахович завоевал чемпионский пояс в ночь на 27 сентября в Абу-Даби (ОАЭ), на турнире UFC 253 нокаутировав во втором раунде американца Доминика Рейеса. Он стал вторым польским чемпионом в истории UFC после Йоанны Енджейчик.

На счету 32-летнего Блаховича 27 побед и 8 поражений в ММА (10-5 в UFC).