Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:57

Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко

Читать «СЭ» в
Александр Емельяненко с невестой Полиной.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

15 октября в Москве в Мещанском отделе ЗАГСа российский боец ММА Александр Емельяненко женился на своей возлюбленной Полине. Предлагаем Вам посмотреть видео с торжественной церемонии на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Александр и Полина знакомы с 2011 года. Впервые они поженились в 2015-м, расписавшись в Бутырском следственном изоляторе, где Емельяненко на тот момент отбывал наказание. В 2018-м стало известно об их разводе, но затем Александр и Полина помирились и решили вновь стать мужем и женой.

На счету 41-летнего Емельяненко — 28 побед, 9 поражений и один бой завершился вничью.

Александр Емельяненко
ММА
11
5
Читайте также
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко
Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет
В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Младший из братьев Емельяненко пойдет служить в армию по контракту
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости