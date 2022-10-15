Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко

15 октября в Москве в Мещанском отделе ЗАГСа российский боец ММА Александр Емельяненко женился на своей возлюбленной Полине. Предлагаем Вам посмотреть видео с торжественной церемонии на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Александр и Полина знакомы с 2011 года. Впервые они поженились в 2015-м, расписавшись в Бутырском следственном изоляторе, где Емельяненко на тот момент отбывал наказание. В 2018-м стало известно об их разводе, но затем Александр и Полина помирились и решили вновь стать мужем и женой.

На счету 41-летнего Емельяненко — 28 побед, 9 поражений и один бой завершился вничью.