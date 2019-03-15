Потенциальный соперник Нурмагомедова обвиняется в домашнем насилии

Жена бывшего временного чемпиона UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсона обвиняет спортсмена в домашнем насилии.

Кристина Фергюсон подала заявление в Верховный суд округа Ориндж в надежде получить запретительный ордер в отношении своего супруга, сообщает mmajunkie.com. Официальное расследование начнется 22 марта.

Согласно полицейским отчетам, с января 2018 в доме Фергюсонов произошло пять инцидентов, хотя ни по одному из них бойцу не было предъявлено обвинений.

Неделю назад к дому Фергюсонов прибыло шесть полицейских расчетов. Кристина пояснила полиции, что пока она навещала маму, супруг забрал у нее двухлетнего сына, предварительно поменяв все замки на дверях. По словам свидетеля, узнав о том, что жена вернула ребенка, Фергюсон "не спал три дня и крушил дом на части". Еще один свидетель позвонил в полицию после того, как Тони сказал ему, что "кто-то находится в его стенах". Тренер бойца два часа уговаривал его выйти из дома и встретиться с доктором.

Ранее Фергюсон в Твиттере сообщил о готовности провести бой с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.