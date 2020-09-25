«После встречи с Гэтжи он проведет еще один бой». Тухугов — о карьере Хабиба
03:50
Боец UFC Зубайра Тухугов считает, что Хабиб Нурмагомедов проведет еще два боя перед завершением карьеры.
«Думаю, что после встречи с Гэтжи он проведет еще один бой, а затем завершит карьеру. Поговорю с ним об этом после своего поединка», — сказал Тухугов в YouTube-каналу MMA Crazy.
Бой между Нурмагомедовым (28-0) и Гэтжи (22-2) пройдет на турнире UFC 254 24 октября в Абу-Даби.
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