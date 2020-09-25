Боец UFC Зубайра Тухугов считает, что Хабиб Нурмагомедов проведет еще два боя перед завершением карьеры.

«Думаю, что после встречи с Гэтжи он проведет еще один бой, а затем завершит карьеру. Поговорю с ним об этом после своего поединка», — сказал Тухугов в YouTube-каналу MMA Crazy.

Бой между Нурмагомедовым (28-0) и Гэтжи (22-2) пройдет на турнире UFC 254 24 октября в Абу-Даби.