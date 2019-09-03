Порье рассказал о плане на бой с Хабибом

Американец Дастин Порье перед боем с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым отметил, что если он будет собой, то сможет победить.

— Очень часто после того, как Хабиб опрокидывает соперника на пол, тот там и остается с руками, зафиксированными за спиной, — цитирует UFC Countdown Порье. — Но я дам ему отпор. На тренировке я работаю над такими моментами, над тем, как улучшить свое положение, заставить его работать. Мне нужно просто быть собой, и тогда я покажу, что я лучший в мире.

Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.

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