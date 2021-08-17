Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Порье — о треш-токе Макгрегора до и после трилогии: «Наказал за болтовню»

11:37
Дастин Порье. Фото Instagram
Дастин Порье. Фото Instagram
Теги:

Первый номер рейтинга легковесов UFC американец Дастин Порье прокомментировал нелестные слова Конора Макгрегора в адрес его семьи до и после трилогии.

«Очевидно, он пересек черту, сказав некоторые вещи, но это бойцовский бизнес, и не я придумал его правила, — сказал Порье в интервью Ариэлю Хельвани в эфире MMA Hour. — Я выхожу и наказываю людей за болтовню, и это то, что случилось в последнем бою с Конором Макгрегором».

Третий бой между Порье и Макгрегором состоялся в ночь на 12 июля в Вегасе, где американец победил ирландца техническим нокаутом в первом раунде. Из-за сломанной ноги Конор не смог выйти на вторую пятиминутку.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Блогера задержали на Cadillас с долларами и автоматом
Момент падения самолета Ил-112В под Москвой сняли на видео
Названа предварительная причина крушения Ил-112В
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд