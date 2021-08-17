Первый номер рейтинга легковесов UFC американец Дастин Порье прокомментировал нелестные слова Конора Макгрегора в адрес его семьи до и после трилогии.

«Очевидно, он пересек черту, сказав некоторые вещи, но это бойцовский бизнес, и не я придумал его правила, — сказал Порье в интервью Ариэлю Хельвани в эфире MMA Hour. — Я выхожу и наказываю людей за болтовню, и это то, что случилось в последнем бою с Конором Макгрегором».

Третий бой между Порье и Макгрегором состоялся в ночь на 12 июля в Вегасе, где американец победил ирландца техническим нокаутом в первом раунде. Из-за сломанной ноги Конор не смог выйти на вторую пятиминутку.