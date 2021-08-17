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Хабиб подпишет контракт с производителем энергетических напитков на 500 миллионов рублей

11:08
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет новое долгосрочное соглашение с производителем энергетических напитков. Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин.

«По моей информации, Хабиб Нурмагомедов подпишет новый долгосрочный рекламный контракт на сумму более 7 миллионов долларов (это 513 053 100 рублей по курсу).

Это достаточно большой контракт, в нем будет учтена и команда Нурмагомедова. О его подписании объявят 18 августа", — заявил Лазорин в Instagram.

Хабиб не выступает с октября прошлого года, когда в Абу-Даби он удушающим приемом победил Джастина Гэтжи во втором раунде. После победы он объявил о завершении карьеры с рекордлм 29-0.

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Роман Шишов все материалы автора

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