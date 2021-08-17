Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Порье рассказал, кто может стать его следующим оппонентом

12:53
Дастин Порье. Фото Reuters
Дастин Порье. Фото Reuters
Теги:

Дастин Порье считает, что его следующим оппонентом может стать действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра или скандально известный боец Нейт Диас.

«Они оба являются моими следующими потенциальными оппонентами. Мне нужно поговорить с UFC об их планах и о том, как мы поступим дальше», — сказал Порье в интервью MMA Hour. — Уверен, что я главный претендент на титул UFC. Ведь сам Дана Уайт сказал, что это то, что меня ждет в будущем... Я не знаю, что в итоге из этого выйдет, но у меня такое чувство, что скоро все прояснится".

В настоящее время Порье занимает первую строчку в рейтинге легковесов UFC. На счету 32-летнего Дастина 28 побед и 6 поражений. В июле он провел трилогию против Конора Макгрегора, победив ирландца техническим нокаутом в первом раунде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Блогера задержали на Cadillас с долларами и автоматом
Амеба съела мозг искупавшегося в озере семилетнего ребенка
Опубликовано видео с места крушения самолета Ил-112В
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд