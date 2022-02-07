Джереми Стивенс рассказал, как уже в 10 лет он хотел бить людей коленом в голову

Бывший боец UFC Джереми Стивенс рассказал, как у него возник интерес к смешанным единоборствам.

«Я рос среди насилия и бардака, моя мать была наркоманкой, — сказал Стивенс в интервью Youtube-каналу «Lytes Out Podcast». — Одно время, когда она была невменяема, я жил у бабушки с дедушкой. Мой дед, Джин Хилдрет, когда-то боролся и занимался боксом. Он часто смотрел кассеты с боями UFC (1996-1997 год — прим. «СЭ»).

Я даже помню, дед и я на первом этаже, смотрим телевизор, а бабушка на втором. Старая школа — когда мужчины на первом этаже, а женщины где-то сверху. И вот мы смотрели с дедом UFC. В том возрасте, 4-5 класс школы, я уже много раз дрался на улице, успешно бил этот олдскульный оверхэнд, как будто бросал бейсбольный мяч на домашнюю базу.

А потом я увидел в UFС эти удары коленом в голову и сказал себе: «Вау! Я хочу бить так же». Я много раз сталкивался с насилием, с психопатами, наркоманами, и тут этот удар... Я захотел бить коленом в голову и захотел попасть в UFC. Я был тогда в 4 или 5 классе, начал всем рассказывать о UFC. Потом посмотрел документалку о Марке Керре, и это тоже меня впечатлило».

Стивенс выступал в UFC с 2007 по 2021 год. За это время он провел в промоушене 34 поединка, что является четвертым результатом в истории по количеству боев в UFC.

В январе американец был уволен из промоушена и вскоре подписал контракт с новой организацией — PFL.