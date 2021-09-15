В АСА объяснили расставание с Балаевым: «У нас он рисковал остаться инвалидом»
18:49
Президент АСА Алексей Яценко на пресс-конференции рассказал, почему 45-летний экс-чемпион АСВ в полулегком весе Марат Балаев покинул лигу.
«Это решение было не лично мое, — сказал Яценко. — Было совещание в Краснодаре. Последнее слово было за Майрбеком. С такой высокой конкуренцией [в АСА] Марат Балаев рискует остаться инвалидом. Учитывая уровень бойцов и возраст, Марат остался бы травмированным».
«У нас особое отношение к Марату, — отметил в свою очередь основатель АСА Майрбек Хасиев. — Я не хотел, чтобы Марат уходил после проигрыша. Такие люди, как Марат, должны уходить на победной волне».
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