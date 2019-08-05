Погибшая кикбоксерша пыталась спасти подругу: новые детали трагедии в Севастополе

Стали известны новые детали трагедии, которая произошла в Севастополе. В море утонули российские кикбоксерши Элина Гисмеева и Фатима Жагупова.

Как сообщает канал в Telegram LIFE SHOT, Гисмеева увидела, что Жагупова не может выбраться на берег по бетонной плите, подошла и протянула ей руку. Их обоих смыло волной. Тела спортсменок уже были извлечены на поверхность и опознаны.

Трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба. Спортсменки находились в Севастополе на учебно-тренировочных сборах. Последняя тренировка закончилась 3 августа. Они собирались улетать в воскресенье.