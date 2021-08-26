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Поединок Хандожко — Завада отменен

26 августа 2021, 15:41
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Поединок российского бойца UFC Сергея Хандожко против немца Давида Завады отменен, сообщает инсайдер Марсель Дорфф.

Бой должен был состояться 5 сентября в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 19.

Как сообщает журналист Игорь Лазорин в Telegram, 29-летний боец заразился коронавирусом.

Хандожко не выходил в октагон с ноября 2019 года. Последний поединок он провел на UFC Fight Night 163, где в андеркарде единогласным решением судей проиграл Рустаму Хабилову.

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Никита Карин все материалы автора

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